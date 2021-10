Bei einem gemeinsamen Gipfeltreffen hat die Europäische Union der Ukraine in Bezug auf die Energiesicherheit weitere Unterstützung zugesagt.

So werde etwa an Möglichkeiten gearbeitet, um Gaslieferkapazitäten aus der EU zu erhöhen, erklärte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen bei einer Pressekonferenz in Kiew. Angesichts starker Spannungen bezieht die Ukraine seit einigen Jahren kein Erdgas mehr direkt aus Russland. Es wird seitdem über Zwischenfirmen gekauft. Die Lieferung erfolgt vor allem aus der Slowakei.



Bei dem heutigen Treffen bekräftigte der ukrainische Präsident Selenskyj den Wunsch seines Landes nach Mitgliedschaft in der Europäischen Union.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.