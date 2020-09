China und die EU wollen die Verhandlungen über das geplante Investitionsabkommen noch in diesem Jahr abschließen.

Das bestätigten beide Seiten nach einem Video-Gipfeltreffen, an dem unter anderem Bundeskanzlerin Merkel als amtierende EU-Ratsvorsitzende und Chinas Staatschef Xi teilnahmen. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, man habe erhebliche Fortschritte erzielt, dennoch müsse China für eine Einigung weitere Zugeständnisse machen - zum Beispiel beim Marktzutritt europäischer Firmen und beim Klimaschutz. Das Investitionsabkommen soll die Rechtssicherheit für die Aktivitäten europäischer Unternehmen in China stärken. Für die EU gilt es als Voraussetzung für die Aufnahme von Gesprächen über ein Freihandelsabkommen.



Bei der Konferenz wurden auch strittige Themen wie das Sicherheitsgesetz in Hongkong und die Unterdrückung der muslimischen Minderheit der Uiguren angesprochen.

