Der Europarat hat seinen Sitz in Straßburg. (dpa / Vladimir Fedorenko)

Mit dabei sind unter anderem Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Im Mittelpunkt der Gespräche steht der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Geplant ist etwa die Einrichtung eines Schadensregisters, das die Folgen des Krieges dokumentieren soll. Das Gipfeltreffen in Island ist erst das vierte in der Geschichte der 1949 gegründeten Organisation. Dem Europarat gehören 46 Staaten an. Russland ist seit Kriegsbeginn nicht mehr Mitglied.

