Frankreich und mehrere westafrikanische Staaten beraten heute über den Kampf gegen Extremisten in der Sahel-Region.

Die Regierung in Paris denkt darüber nach, schrittweise einen Teil der etwa 5.100 französischen Soldaten abzuziehen und plädiert zudem für ein stärkeres Engagement anderer europäischer Länder. Die Staatschefs von Mali, Burkina Faso, dem Tschad, Niger und Mauretanien treffen sich in N'Djamena, der Hauptstadt des Tschads. Frankreichs Präsident Macron soll per Video zugeschaltet werden.



In der Sahel-Zone sind islamistische Terrorgruppen wie Al-Kaida und der IS aktiv.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.