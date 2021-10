Die Staats- und Regierungschefs der G20-Länder haben sich bei ihrem Gipfeltreffen in Rom erneut auf eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Niveau verständigt. Doch die Beschlüsse bleiben vage. Ursprünglich angestrebte Zielvorgaben und konkrete Zusagen seien deutlich verwässert worden, melden Nachrichtenagenturen. Was bleibt, ist ein Minimalkonsens der Länder.

Wie die Deutsche Presse Agentur berichtet, ist im Abschlusskommuniqué des G20-Gipfels festgeschrieben, dass die G20-Staaten weiter den Zielen von 2015 verpflichtet seien, die Erderwärmung deutlich unter zwei Grad zu halten und Bemühungen zu verfolgen, sie auf 1,5 Grad zu begrenzen. Unklar blieb allerdings, welche konkreten Maßnahmen die G20-Gruppe ergreifen will, um diese Ziele zu erreichen.



Auch die Ziele blieben vage. Bis "Mitte des Jahrhunderts" wollen die Mitgliedsländer CO2-neutral werden, heißt es. Ab kommendem Jahr wollen die G20-Staaten zudem keine "schmutzigen" Kohlekraftwerke mehr im Ausland finanzieren. Ursprünglich angestrebte Zielvorgaben und konkrete Zusagen seien deutlich verwässert worden, berichtet dpa. Es habe nicht einmal eine Einigung auf ein sofortiges Handeln gegeben, wie es in einem früheren Text noch geheißen habe. Auch sei kein konkretes Zieldatum für die wichtige Kohlendioxidneutralität und den Ausstieg aus der Kohleverstromung vereinbart worden. Die Unterhändler der G20-Mitglieder hatten die ganze Nacht über verhandelt, um die Einigung zu erzielen.



Aktivisten hatten auf ein starkes Signal der G20 gehofft - vor allem auch mit Blick auf den Klimagipfel in Glasgow. Der Klimaexperte von Oxfam, Kowalzig, betonte, die Erklärung der G20 sei kein Fortschritt gegenüber den Beschlüssen von Paris. Heute beginnt parallel die Weltklimakonferenz im schottischen Glasgow. Dort werden in der kommenden Woche auch die Staats- und Regierungschefs der G20-Länder erwartet.

