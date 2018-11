Die 27 EU-Staats- und Regierungschefs haben den Vertrag über den EU-Ausstieg Großbritanniens gebilligt.

Das teilte Ratspräsident Tusk auf Twitter mit. Zu Beginn des EU-Sondergipfels in Brüssel hatte Brexit-Unterhändler Barnier erklärt, das Abkommen sei ein notwendiger Schritt, um Vertrauen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU zu schaffen. Kommissionspräsident Juncker meinte, dies sei ein trauriger Moment, eine Tragödie. Zugleich betonte er, der in den Verhandlungen gefundene Kompromiss sei der bestmögliche Vertrag. Er gehe davon aus, dass auch das britische Parlament zustimmen werde. Österreichs Kanzler Kurz schloss Nachverhandlungen aus. Irlands Premierminister Varadkar bedauerte die bisherige Entwicklung. Das beste Ergebnis für Irland, das Königreich und die EU wäre, wenn Großbritannien in der EU bleiben würde.



Der Austrittsvertrag sieht eine Übergangsphase bis Ende 2020 vor. Er regelt die Rechte der Bürger auf beiden Seiten, die Finanzforderungen an London und die Frage der künftigen Grenze zwischen der britischen Provinz Nordirland und Irland.



Der EU-Sondergipfel zum Brexit stand gestern noch vor dem Scheitern, weil Spanien mit den Regelungen zum britischen Gebiet Gibraltar nicht zufrieden war. Madrid akzeptierte schließlich Zusicherungen der EU und Großbritanniens, wonach Spanien in allen Fragen betreffend Gibraltar ein Mitspracherecht bekommt.