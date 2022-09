Putin beim SOZ-Gipfel in Samarkand (AFP / ALEXANDR DEMYANCHUK)

Russlands Präsident Putin will dabei eine Rede über seine Vision von der Zukunft der Gruppe halten. Bei bilateralen Gesprächen vor allem mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte sich Putin gestern politische Rückendeckung für seinen Angriffskrieg in der Ukraine geholt. Mit dem türkischen Präsidenten Erdogan will der Kremlchef heute über die weitere Umsetzung des Getreideabkommens sprechen. Ankara war hier als Vermittler aufgetreten. Im Zuge des Abkommens wurde die russischer Blockade ukrainischer Seehäfen beendet und Getreideausfuhren möglich. - Der Shanghai-Gruppe, die sich Kooperation und Sicherheit auf die Fahnen schreibt, gehören Russland, China, Indien, Pakistan, Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Usbekistan und neuerdings der Iran an. Als Partner ist etwa die Türkei eingestuft.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.