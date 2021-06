Angesichts des bevorstehenden Gipfeltreffens mit US-Präsident Biden strebt der russische Staatschef Putin eine Verbesserung der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten an.

Man müsse gemeinsam einen Weg finden, um in Zukunft besser miteinander auszukommen, sagte Putin in St. Petersburg. Man werde gemeinsam über die Beilegung internationaler Konflikte sprechen. Auch Themen wie Abrüstung sowie Umweltfragen stünden auf der Agenda, erklärte Putin weiter. Im Grunde sei das Verhältnis zu den USA eigentlich schnell zu kitten. Die USA müssten nur von ihrer Position abrücken, Russland in seiner Entwicklung aufhalten zu wollen. Biden teilte in Washington mit, er wolle bei der Zusammenkunft auch die wiederholten Hackerangriffe aus Russland, die Menschenrechtslage sowie die russische Einmischung in US-Wahlen ansprechen.



Putin und Biden treffen sich am 16. Juni im schweizerischen Genf.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.