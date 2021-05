Der deutsche Radsportler Emanuel Buchmann hat beim 104. Giro d'Italia nach der Verwicklung in einen Massensturz aufgeben müssen.

Gleich zu Beginn der 15. Etappe war der 28-Jährige gestürzt und hatte Verletzungen im Gesicht erlitten. Das Rennen war nach dem Sturz gestoppt worden, Buchmanns Team "Bora-hansgrohe" vermeldete wenig später die Aufgabe des Kapitäns. Buchmann hatte zuvor als Sechster der Gesamtwertung noch Chancen auf einen Podestplatz. Bis zum Giro-Finale im Mailand am kommenden Sonntag stehen noch drei weitere Bergetappen sowie ein Einzelzeitfahren am Schlusstag an.

