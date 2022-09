Fußball-Bundesliga

Gladbachs Jonas Hofmann gelang im Spiel gegen Leipzig gleich zwei Treffer. (Federico Gambarini / dpa / Federico Gambarini)

In Augsburg erzielte Mergim Berisha den Treffer für die Gastgeber. Rekordmeister München geht so mit der ersten Saisonniederlage in die Länderspielpause. Für den BVB traf der 17-jährige Yousouffa Moukoko. Dortmunds Kapitän Marco Reus zog sich eine Fußverletzung zu. Der 33-Jährige Nationalspieler wird Bundestrainer Flick für die anstehenden Spiele in der Nations League nicht zur Verfügung stehen. Für die Gladbacher waren im Spiel gegen den neuen Verein von Ex-Trainer Marco Rose zwei Mal Jonas Hofmann und Ramy Bensebaini erfolgreich.

Der VfB Stuttgart verlor im eigenen Stadion mit 1:3 gegen Eintracht Frankfurt. Bayer Leverkusen kam gegen Werder Bremen nicht über ein 1:1 hinaus.

Am Sonntag finden noch drei Spiele statt: Union Berlin spielt gegen den VfL Wolfsburg, der VfL Bochum empfängt den 1.FC Köln und Hoffenheim trifft auf den SC Freiburg.

Diese Nachricht wurde am 17.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.