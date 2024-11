Bundesliga

Franck Honorat (Borussia Mönchengladbach, hinten) im Duell mit David Nemeth (FC St. Pauli). (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Eibner-Pressefoto / Justin Derondeau)

Mönchengladbach siegte zu Hause gegen St. Pauli mit 2:0. Die Mannschaft erzielte die Treffer von Allassane Plea (13. Minute) und Tim Kleindienst (44.) bereits in der ersten Halbzeit. Zuvor hatte der FSV Mainz 05 bei Holstein Kiel mit 3:0 gewonnen: Mainz ging in der ersten Halbzeit durch Nadiem Amiri (11.) in Führung. Später erhöhte Jonathan Burkhardt per Strafstoß auf 2:0 (37.) Nach dem Seitenwechsel sogte der Ex-Kieler Jae-sung Lee mit einem weiteren Treffer für die Vorentscheidung (53.).

In der Tabelle belegt Gladbach nun den sechsten Platz; die Mainzer sind Achter. St. Pauli bleibt Sechszehnter; Kiel ist weiterhin Vorletzter.

Diese Nachricht wurde am 25.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.