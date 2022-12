Unwetter am Flughafen München (Felix Hörhager/dpa)

Am Flughafen in München können derzeit wegen Glätte keine Flugzeuge starten oder landen. Man habe bereits 133 Flüge absagen müssen, sagte ein Sprecher. In Freiburg in Baden-Württemberg waren die Krankenhäuser wegen vieler Glatteis-Unfälle überfüllt. Rettungskräfte bauten deshalb einen Behandlungsplatz in der Messehalle auf. Zudem wurden Teile der Innenstadt wegen Glättegefahr gesperrt.

Der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis morgen vor Gefahren durch Glatteis und gefrierendem Regen im Süden Deutschlands. Die Lage soll sich zum Nachmittag und Abend gebietsweise entspannen.

