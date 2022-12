Süddeutschland

Probleme wegen Glätte am Münchner Flughafen. (Felix Hörhager/dpa)

Insgesamt waren 150 Räumfahrzeuge im Einsatz. Mittlerweile sind die Start- und Landebahnen in München wieder frei. Allerdings müssten die Flugzeuge vor dem Start enteist werden, was zu Verzögerungen im Flugbetrieb führen könne, so der Sprecher weiter.

In Freiburg waren die Krankenhäuser wegen vieler Glatteis-Unfälle überfüllt. Wie die Stadt mitteilte, gab es vor allem verletzte Fußgänger und Fahrradfahrer. Rettungskräfte bauten einen Behandlungsplatz in der Messehalle auf um die Kliniken zu entlasten. Dort wurden nach Angaben der Stadt zehn Menschen versorgt. Am Nachmittag habe sich die Lage aber deutlich entspannt, hieß es weiter. Die Stadt sperrte zudem Teile der Freiburger Innenstadt, unter anderem auch den bei Touristen beliebten Münsterplatz und die Haupteinkaufsmeile in der Altstadt. Auch in Tübingen meldete eine Klinik laut SWR eine Vollauslastung der Notaufnahme.

In Rheinland-Pfalz verursachte Schneefall ebenfalls viele Verkehrsunfälle. Zudem vielen mehrere Bus-Verbindungen aus. In den Mittelgebirgen stellten sich Lastwagen auf glatten Fahrbahnen quer, außerdem stießen mehrere Autos auf rutschigen Straßen zusammen, wie das Polizeipräsidium Koblenz mitteilte. Auch im Norden und Süden von Rheinland-Pfalz gab es demnach etliche Unfälle - meist nur mit Blechschäden.

In München blieben wegen Glättegefahr die städtischen Friedhöfe geschlossen. Die Deutsche Bahn musste den Regionalverkehr zwischen München und Buchloe zeitweise einstellen. Der Zoo in Augsburg schloss ebenfalls. Die Polizei in Niederbayern zählte am Nachmittag 20 Unfälle, dabei seien fünf Personen verletzt worden. Auch auf der A9 in Oberbayern gab es laut Einsatzkräften mehrere Glatteis-Unfälle.

Der Deutsche Wetterdienst hat für Donnerstag im Süden viele Wolken vorausgesagt, mit gebietsweise noch leichtem Schneefall oder gefrierendem Regen, der bis zum Mittag abklingen soll. Im äußersten Norden allerdings sei mit weiteren, teils kräftigen Schneeschauern zu rechnen.