Der Platz vor dem Peterdom ist erstmals nach zwei Jahren Corona-Pandemie an Ostern wieder voll. (AFP/Tiziana FABI)

Franziskus erinnerte aber auch an weitere Krisen und Konflikte in der Welt, zum Beispiel in Afghanistan, in Syrien, in Myanmar und im Nahen Osten. Er betonte, der Frieden sei möglich, eine Pflicht und die vorrangige Verantwortung aller. Jeder Krieg habe Auswirkungen für die gesamte Menschheit: von den Todesfällen über das Flüchtlingsdrama bis hin zur Wirtschafts- und Ernährungskrise, deren Vorboten derzeit bereits erkennbar seien, erklärte Franziskus.

Der Papst räumte ein, bei diesem Blutvergießen und der Gewalt falle es schwer zu glauben, dass Jesus wirklich auferstanden sei. Aber dies sei keine Illusion. "Die Wunden am Leib des auferstandenen Jesus sind Zeichen des Kampfes, den er für uns mit den Waffen der Liebe geführt und gewonnen hat, damit wir in Frieden leben können".

Im Anschluss erteilt der 85-Jährige den traditionellen Segen "Urbi et orbi", "Der Stadt und dem Erdkreis". Die traditionelle Formel, die nach ihrem lateinischen Titel der Stadt Rom und dem Erdkreis gilt, markiert einen Höhepunkt der römischen Osterfeierlichkeiten.

Gebet für die Ukraine

Bereits in der Osternachtfeier im Petersdom hatte der Papst der Ukraine seinen Beistand zugesagt und zu "Gesten des Friedens in diesen vom Schrecken des Krieges gezeichneten Tagen" aufgerufen. An der Feier nahmen der Bürgermeister der ukrainischen Stadt Melitopol, Iwan Fedorow, und mehrere ukrainische Abgeordnete teil. Fedorow war während des Kriegs von russischen Soldaten entführt und später freigelassen worden.

Zum Ende seiner Predigt wandte sich das katholische Kirchenoberhaupt direkt an sie und sagte: "In der Finsternis des Krieges, in der Grausamkeit, beten wir alle für euch und mit euch in dieser Nacht. Wir beten für alle, die leiden."

Debatte über Haltung der Friedensbewegung

Die Kirchen in Deutschland haben in ihrer Osterbotschaft angesichts des Krieges in der Ukraine zu Frieden und Versöhnung aufgerufen. Der evangelische Landesbischof in Bayern, Bedford-Strohm, sagte, die verzweifelten Menschen in der Ukraine wolle man in die eigene Mitte nehmen. Der katholische Eichstätter Bischof Hanke appellierte an die Christen, die österliche Botschaft auch zu den Menschen in die Ukraine und nach Russland zu tragen.

Derweil geht die Debatte über deutsche Waffenlieferungen in die Ukraine weiter - auch in den Kirchen. Die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich, sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks , das Selbstverteidigungsrecht Kiews sei unbestritten. Damit seien auch Waffenlieferungen gerechtfertigt. Zugleich verwies sie darauf, dass die christliche Friedensethik nun vor Diskussionen stehe.

Ähnlich äußerte sich die ehemalige EKD-Vorsitzende Käßmann: Mehr Waffenlieferungen würden auch aus ihrer Sicht nicht zu einem Ende des Krieges führen. Im Gegenteil: Er könnte sogar weiter eskalieren. Käßmann verteidigte in diesem Zusammenhang die Ostermärsche der Friedensbewegung in Deutschland. Es sei nicht gerecht, Menschen, die sich seit Jahrzehnten für Frieden einsetzten, vorzuwerfen, sie stünden auf der Seite Russlands, sagte die Theologin dem Sender NDR Info.

Thierse: "Pazifismus auf Kosten anderer"

Vizekanzler Habeck hingegen forderte die Teilnehmenden der Ostermärsche in Deutschland zu einer klaren Botschaft an Russland auf. Frieden könne es nur geben, wenn Putin seinen Angriffskrieg stoppe, betonte der Grünenpolitiker.

Der frühere Bundestagspräsident Thierse warnte vor Pazifismus auf Kosten anderer. Das Motto der Ostermärsche "Frieden schaffen ohne Waffen" sei aktuell eine Arroganz gegenüber den Menschen in der Ukraine, so der SPD-Politiker. Der FDP-Politiker Lambsdorff bezeichnete die Organisatoren der traditionellen Ostermärsche als Interessenvertreter der russischen Position.

Der Sprecher des Netzwerks Friedenskooperative, Golla, sprach angesichts dieser Äußerungen von Polemik und betonte, in den Aufrufen zu den Ostermärschen werde der russische Angriffskrieg als völkerrechtswidriges Verbrechen verurteilt.

"Außenpolitik ist kein 'Harry Potter' auf der Weltbühne"

Ingar Solty, Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung, warf im Deutschlandfunk Grünen und Linken einen Verlust realistischer Außenpolitik vor. Die Politiker verwechselten die Außenpolitik mit "Herr der Ringe" oder "Harry Potter" auf der Weltbühne. "Außenpolitik ist das Austarieren von wechselseitigen Interessen", sagte Solty, "nicht das Verteilen von Haltungsnoten." Dazu gehörten auch die Sicherheitsinteressen aller osteuropäischer Staaten. Die Linke habe dagegen immer einen Einschluss Russlands gefordert. "Das fällt uns jetzt auf die Füße."

Soltys Ansicht nach muss Russland die Möglichkeit gegeben werden, "gesichtswahrend" aus dem Ukraine-Krieg zu kommen. Die russische Regierung müsse zurück an den Verhandlungstisch gezwungen werden. "Es muss ohne Waffen für die Ukraine gehen, sonst wird das Blutvergießen über Jahre dauern, mit vielleicht millionen Toten."

Ostermärsche in mehreren Städten

Die Ostermärsche enden am morgigen Montag. Bis dahin könnten nach Einschätzung der Organisatoren insgesamt mehrere zehntausend Menschen an den bundesweiten Friedenskundgebungen teilgenommen haben.

Der Ostermarsch Rhein-Ruhr macht heute in Essen Station. Weitere Ostermärsche finden heute unter anderem in Neuruppin und Frankfurt/Oder statt.

