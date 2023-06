Fronleichnamprozession in Rottenburg (Kreis Tuebingen) (IMAGO / ULMER Pressebildagentur / IMAGO / ULMER)

Vielerorts fanden Messen unter freiem Himmel statt, etwa auf dem Roncalli-Platz in Köln, dem Kornmarkt in Limburg und dem Marienplatz in München. Dort versammelten sich mehrere Tausend Gläubige. Die katholische Kirche feiert das Fest Fronleichnam am zweiten Donnerstag nach Pfingsten. Der Name leitet sich aus dem Althochdeutschen her und bedeutet so viel wie "Hochfest des Leibes und Blutes Christi". In den Prozessionen bringen Katholiken das Bekenntnis zum Ausdruck, dass Gott in Brot und Wein mitten unter ihnen ist.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.