Katholische Kirche

Außenansicht des Petersdoms (imago images / Bihlmayerfotografie / Michael Bihlmayer)

Der Sarg des katholischen Kirchenoberhaupts wird am Vormittag in einer Prozession aus der Vatikan-Kapelle Santa Marta in den Petersdom überführt. Erwartet wird, dass dort Zehntausende dem Papst die letzte Ehre erweisen. Bislang konnten dies nur Kardinäle, Angehörige der Kurie und Angestellte des Vatikans. Beigesetzt wird Franziskus am Samstag in der römischen Kirche Santa Maria Maggiore. Zur Trauerfeier werden Staatsgäste aus aller Welt erwartet, darunter US-Präsident Trump, der französische Staatschef Macron und der ukrainische Präsident Selenskyj. Die deutsche Delegation wird Bundespräsident Steinmeier anführen. In Rom gelten strenge Sicherheitsvorkehrungen. Die italienische Regierung hat eine fünftägige Staatstrauer angeordnet.

Diese Nachricht wurde am 23.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.