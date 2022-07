Muslimische Pilger umrunden die Kaaba (Amr Nabil/AP/dpa)

Viele Gläubige legten die sieben Kilometer von Mekka nach Mina zu Fuß zurück. Morgen steht die Versammlung am Berg Arafat an. Am Samstag folgt die symbolische Steinigung des Teufels in Mina.

Gestern hatte in Mekka der größte Hadsch seit Beginn der Corona-Pandemie begonnen. Saudi-Arabien erwartet bis zu eine Million Pilger. Es gelten Hygienevorschriften sowie eine Impfpflicht.

Diese Nachricht wurde am 07.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.