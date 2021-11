Bei der Welt-Klimakonferenz in Glasgow hat sich ein Bündnis aus rund 30 Staaten sowie Städten und Unternehmen zum Umstieg auf emissionsfreie Autos bis spätestens 2040 bekannt.

Eine entsprechende Erklärung wurde in Glasgow vom britischen Tagungsvorsitz veröffentlicht. Zu den Unterzeichnern gehören neben Großbritannien EU-Staaten wie Dänemark, Polen, Österreich und Kroatien sowie eine Reihe anderer Industrieländer wie Israel und Kanada. Aber auch Schwellen- und Entwicklungsländer wie die Türkei, Paraguay, Kenia und Ruanda schlossen sich der Initiative an. Deutschland ist nicht vertreten. Die beteiligten Fahrzeughersteller - darunter Mercedes Benz, Ford und Volvo - sagten zu, in führenden Märkten bis spätestens 2035 nur noch emissionsfreie Autos und Kleinbusse zu verkaufen.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.