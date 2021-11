Die USA und China wollen ihre Zusammenarbeit beim Klimaschutz verstärken.

Eine entsprechende Vereinbarung schlossen die beiden größten Treibhausemittenten der Welt auf der UNO-Klimakonferenz in Glasgow. China erklärte, als die zwei großen Mächte in der Welt müsse man gemeinsam Verantwortung übernehmen. Der US-Klimagesandte Kerry sagte, Zusammenarbeit sei der einzige Weg, die Klimakrise zu bewältigen. UNO-Generalsekretär Guterres, die EU und die Bundesregierung begrüßten die Vereinbarung.



Heute ist der Klimaschutz in den Städten Schwerpunktthema auf der Konferenz in Glasgow. Als Gastgeber rief Großbritannien zu einer stärkeren finanziellen Unterstützung von Großstädten auf, um diese bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes zu unterstützen. London sagte rund 32 Millionen Euro zu; damit sollen unter anderem in Städten wie Nairobi oder Kuala Lumpur klimafreundliche Verkehrssysteme bezuschusst werden.

