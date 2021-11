Im schottischen Glasgow haben erneut tausende meist junge Menschen für mehr Klimaschutz demonstriert.

Auf Bannern und Plakaten forderten sie von der Politik ein schnelleres Handeln und die Einhaltung von Versprechungen. Die bisherigen Maßnahmen bezeichneten sie als enttäuschend. Bereits gestern waren tausende Jugendliche in Glasgow auf die Straße gegangen.



Der Protest zur Halbzeit der Weltklimakonferenz ist Teil eines globalen Aktionstags gegen den Klimawandel. Auch in anderen Städten wie London oder Sydney kam es zu Kundgebungen. In Glasgow verhandeln die Gipfelteilnehmer noch bis zum 12. November. Ziel ist es, die Erd-Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu begrenzen. Dass dies gelingt, gilt inzwischen als unwahrscheinlich.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.