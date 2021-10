Die Weltklimakonferenz in Glasgow ist nach Einschätzung des britischen Premierminister Johnson die letzte Chance auf eine gemeinsame Politik zum Klimaschutz.

Auf dem Weg zu dem Treffen sagte Johnson, falls die zweiwöchigen Verhandlungen in Glagow scheiterten, sei alles gescheitert. Die UNO-Klimachefin Espinosa erklärte, man stehe an einem Wendepunkt der Geschichte. Entweder würden die Emissionen schnell reduziert, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Oder man akzeptiere, dass die Menschheit einer düsteren Zukunft entgegenblicke. Jüngste Prognosen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2100 mit einem Plus von 2,7 Grad Celsius zu rechnen ist. Papst Franziskus verlangte in einem Aufruf an die Teilnehmerstaaten, vor allem künftigen Generationen Hoffnung zu geben. Die Kinder hätten das Ausmaß der Klimakrise verstanden, betonte er.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.