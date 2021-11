Die Verhandlungen bei der UNO-Klimakonferenz in Glasgow gehen heute in die zweite und entscheidende Woche.

Bis Freitagnachmittag wollen Staatsvertreter das sogenannte Regelbuch zur konkreten Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens von 2015 fertigstellen. Bundesmweltministerin Schulze kommt erst gegen Ende der Woche dazu. Die SPD-Politikerin ist an den Koalitionsverhandlungen in Berlin beteiligt.



Heute steht in Glasgow das Thema Geld auf der Agenda. Im Fokus liegen unter anderem die Hilfen für ärmere Länder bei der Anpassung an den Klimawandel sowie der Umgang mit bereits eingetretenen Schäden und Verlusten der Klimakrise.



Die britische Regierung forderte Industriestaaten auf, noch vor 2030 mehr Gelder im Kampf gegen die drohende Klimakatastrophe bereitzustellen. Großbritannien kündigte in diesem Zuge rund 339 Millionen Euro an finanziellen Zusagen an.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.