Knapp eine Woche nach dem Beginn der Weltklimakonferenz werden heute in Glasgow Zehntausende Menschen zu einer Großdemonstration für mehr Klimaschutz erwartet.

Nach einem Marsch durch die Innenstadt soll am Nachmittag unter anderem die Gründerin der Bewegung "Fridays for Future", die Schwedin Greta Thunberg, eine Rede halten. Am nächsten Tag folgt die nächste Kundgebung in der schottischen Stadt. Hier rechnen die Organisatoren mit mehr als 100 000 Menschen.



In Glasgow beraten Vertreter von rund 200 Staaten darüber, wie das Ziel noch erreicht werden kann, die Erderwärmung auf ein Maß von maximal 1,5 Grad zu begrenzen. Geplantes Ende der Konferenz ist der 12. November.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.