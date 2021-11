Der Präsident der Weltklimakonferenz in Glasgow, Sharma, hat Verständnis geäußert für die Wut vieler Jugendlicher über den zu lange verschleppten Klimaschutz.

Zugleich verwies er auf jüngste Zusagen, die Hoffnung gäben. Dabei nannte Sharma etwa die Ankündigung großer Wirtschaftsnationen der G20-Gruppe, im Ausland den Bau von Kohlekraftwerken nicht mehr mit öffentlichen Mitteln zu fördern. Auch der neue Pakt von gut 100 Staaten zum Stopp der Entwaldung bis 2030 sei wegweisend. - In der schottischen Stadt demonstrieren am sechsten Tag der Konferenz tausende junge Menschen für einen engagierteren Klimaschutz. Zum Protest aufgerufen hatte die Organisation "Fridays for Future". Auf Transparenten fordern die Aktivisten die Teilnehmer des Treffens auf, konkrete Schritte zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu beschließen. Auf der Kundgebung werden im Laufe des Tages Klimaaktivistinnen wie Greta Thunberg und Vanessa Nakate aus Uganda sprechen. Im Vorfeld der Demonstration erklärte ein "Fridays-for-Future"-Sprecher, man müsse verhindern, dass Glasgow zu einem Gipfel der großen Worte und Versprechungen werde.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.