Im schottischen Glasgow demonstrieren den zweiten Tag in Folge Tausende für mehr Klimaschutz.

Organisatoren und Polizei rechnen mit bis zu 50.000 Teilnehmenden. Neben Kundgebungen soll es einen Protestzug durch die Stadt geben, in der die zweite Sitzungswoche der Weltklimakonferenz beginnt. Aktionen fanden auch an anderen Orten rund um die Welt statt, so etwa in Sydney und Melbourne sowie in Seoul. Bei der Weltklimakonferenz verhandeln Vertreter von mehr als 190 Staaten noch bis zum 12. November über die weitere Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens. Dieses sieht die Begrenzung der Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter vor. Experten und die UNO warnen, dass die Erde auf eine Erwärmung von 2,7 Grad in diesem Jahrhundert zusteuere. Der geschäftsführende Bundesentwicklungsminister Müller kritisierte die bisherigen Verhandlungsergebnisse. Die sich abzeichnenden Beschlüsse reichten nicht aus, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch die Unterstützungsangebote für die Entwicklungsländer seien absolut unzureichend zur Anpassung an den bereits stattfindenden Klimawandel.

Diese Nachricht wurde am 06.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.