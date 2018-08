Im schottischen Glasgow und in Berlin kämpfen Sportler elf Tage lang bei den "European Championships" um Medaillen.

In Schottland werden die Europameisterschaften im Schwimmen, Kunstturnen, Radsport, Rudern, Triathlon und Golf ausgetragen. Die sechstägige Leichtathletik-EM startet dann am 7. August in Berlin.



Die Zusammenlegung der Wettbewerbe zu den European Championships ist eine Premiere. Die Veranstalter erhoffen sich dadurch unter anderem mehr mediale Aufmerksamkeit. Dass sechs Europameisterschaften in Glasgow stattfinden und nur eine in Berlin, bezeichnet Frank Kowalski, Geschäftsführer der Leichtathletik-EM, im Deutschlandfunk allerdings als "kleinen Geburtsfehler".



Bereits eine Woche vor dem Start der Europameisterschaften im Berliner Olympiastadion wurden 250.000 Eintrittskarten verkauft. Wie der Deutsche Leichtathletik-Verband mitteilte, ist das ein Rekordwert für diesen Zeitpunkt.