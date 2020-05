Die wegen der Coronavirus-Pandemie verschobene Klimakonferenz der Vereinten Nationen in Glasgow soll nun vom 1. bis 12. November 2021 stattfinden.

Dieses Datum gab die britische Regierung am Abend bekannt. Ursprünglich war das Treffen in diesem November geplant. Die Exekutivsekretärin des UNO-Klimasekretariats, Espinosa, erklärte, die Bemühungen, dem Klimawandel und Covid-19 zu begegnen, schlössen sich nicht gegenseitig aus.



Die Konferenz in Glasgow kommt besondere Bedeutung zu, weil die Staaten bis dahin ehrgeizigere Klimaschutz-Pläne entwickeln sollen. Die bisher formulierten Verpflichtungen reichen nicht aus, um das Ziel des Pariser Abkommens zu erfüllen, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen.