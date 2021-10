Im schottischen Glasgow beginnt heute die Weltklimakonferenz.

Auf Einladung der Vereinten Nationen beraten Regierungsvertreter aus rund 200 Staaten zwei Wochen lang, wie die 2015 in Paris vereinbarten Klimaziele eingehalten werden können. Nach Angaben der UNO reichen die bislang getroffenen Maßnahmen nicht aus, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Es reisen voraussichtlich etwa 25.000 Menschen an, darunter Tausende Journalisten und Klimaschutzaktivisten.



Weitere Themen in Glasgow sind der klimaverträgliche Handel zwischen Staaten sowie die Finanzierung von Schäden und Verlusten durch die Erderwärmung vor allem in ärmeren Ländern.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.