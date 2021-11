Im schottischen Glasgow hat gestern die Weltklimakonferenz begonnen. Auf Einladung der Vereinten Nationen beraten Gesandte aus rund 200 Staaten, wie die 2015 in Paris vereinbarten Klimaziele eingehalten werden können. Heute stoßen die Staats- und Regierungschefs zu den Beratungsrunden. Die Erwartungen sind hoch. Doch ob ein Erfolg gelingen kann, wird vielfach bezweifelt.

Zum Auftakt der Weltklimakonferenz hat die UNO-Klimachefin Espinosa an die Staatengemeinschaft appelliert, ehrgeiziger die Erderwärmung zu bekämpfen. Man stehe beim Klimaschutz an einem Wendepunkt der Geschichte, sagte die Exekutivsekretärin der Klimarahmenkonvention vor Vertreterinnen und Vertretern aus fast 200 Ländern. Entweder würden die Emissionen schnell reduziert, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Oder man akzeptiere, dass die Menschheit einer düsteren Zukunft entgegenblicke. Aktuelle Prognosen gehen davon aus, dass bis zum Jahr 2100 mit einem Plus von 2,7 Grad Celsius zu rechnen ist. Alok Sharma, der designierte Präsident der Weltklimakonferenz, sprach von einem Weckruf. Wenn man den Klimawandel jetzt nicht in den Griff bekomme, werde die Menschheit einer Katastrophe gegenüberstehen.



Der britische Premierminister Johnson forderte im Vorfeld der Konferenz die Staatengemeinschaft zu einer Aufholjagd im Klimaschutz auf. "Wenn etwas schief geht, kann es mit außergewöhnlicher Geschwindigkeit schief gehen", sagte er. "Das hat man beim Fall des Römischen Reichs gesehen und ich fürchte, dass wir auch einen Absturz unserer Zivilisation, unserer Welt sehen könnten, falls wir es nicht schaffen, den Klimawandel zu bekämpfen."

Glasgow als Weckruf

Bundesumweltministerin Schulze äußerte sich hoffnungsvoll zum Klimagipfel. Durch diesen könne eine "neue Phase der internationalen Klima-Zusammenarbeit" entstehen. Bei der Konferenz müsse die Weltgemeinschaft die noch offenen Fragen zu den Regeln der globalen Zusammenarbeit abschließend klären. "Wenn das gelingt, dann kann Glasgow eine neue Phase der internationalen Klima-Zusammenarbeit einleiten", erklärte Schulze.



Die Konferenz wird von Protesten begleitet, zu denen auch zahlreiche Umweltschutzorganisationen aufgerufen hatten. Die Klimaschutzaktivistin Neubauer sagte der Deutschen Presse-Agentur, keine der reichen Industrienationen, auch Deutschland nicht, halte sich gerade an seine Zusagen zum Klimaschutz. Seit dem als historisch gefeierten Klimaschutzabkommen von Paris im Jahr 2015 seien sechs Jahre vergangen - und die Emissionen klimaschädlicher Treibhausgase heute höher denn je, so Neubauer.



Nach Angaben der UNO reichen die bislang getroffenen Maßnahmen nicht aus, um die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Derzeit steuert die Erde nach UNO-Angaben auf eine gefährliche Erwärmung um 2,7 Grad zu. Die Weltklimakonferenz in Glasgow gilt deshalb auch als entscheidend im Kampf gegen die Klimakrise. Die bisherigen Klimaschutzmaßnahmen in aller Welt kritisieren UNO, Wissenschaftler und Umweltaktivisten als unzureichend. Im Vorfeld gab es deshalb enorme Zweifel an einem Erfolg der Konferenz.

Neuseeland kündigt ehrgeizigere Ziele an

Kurz vor Beginn des Weltklimagipfels kündigte Neuseeland bereits ehrgeizigere Ziele an. Die Emissionen von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen sollten bis 2030 um 50 Prozent reduziert werden, hieß es von der Regierung in Wellington. Bisher waren 30 Prozent geplant, so wie es das Pariser Klimaabkommen vorschlägt. Auch andere Länder hatten sich vor der Konferenz zu strengeren Schutzmaßnahmen bekannt, darunter Australien, das bis spätestens 2050 klimaneutral wirtschaften will. Dieses Ziel hat sich auch die EU gesteckt, die im Namen aller 27 Mitgliedstaaten verhandeln will.

Xi und Putin nehmen nicht teil

Der Kampf gegen die Klimakrise war auch Thema in Rom beim Gipfel der Staats- und Regierungschefs der G20-Gruppe. Dort konnte allerdings nur ein Minimalkonsens erzielt werden. Die Klimabeschlüsse blieben überaus vage. Darüber hinaus waren zwei wichtige Staatschefs vor Ort nicht dabei und sie werden auch Anfang der Woche in Glasgow: Der chinesische Präsident Xi und der russische Präsident Putin reisten nicht an, offiziell wegen der Corona-Pandemie. China ist der größte Produzent von klimaschädlichen Treibhausgasen, Russlands Wirtschaft fußt auf dem Export von Gas und Öl.



Auf der Agenda steht in Glasgow unter anderem eine Bewertung der freiwilligen nationalen Klimaziele bis 2030, die die Staaten vor der Konferenz eingereicht haben. Außerdem wollen die Klimadiplomaten über Transparenzregeln, Berichtspflichten und die Ausgestaltung eines internationalen Handels mit CO2-Emissionsrechten verhandeln. Auch über die finanzielle Unterstützung armer Staaten im Kampf gegen die Erderwärmung soll beraten werden.



Sie können zu diesem Thema ab 16.30 Uhr auch einen Betrag der Sendung "Wissenschaft im Brennpunkt" hören: "Weltklimafrust? Wie die Wissenschaft zur politischen Wirklichkeit steht".

Diese Nachricht wurde am 01.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.