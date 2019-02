Die Firma Weiand hat mehrere Glas-Gewürzmühlen zurückgerufen, die bei Lidl verkauft worden sind.

Bei der Produktion sei eine fehlerhafte Glascharge verwendet worden, erklärte die Firma am Freitag. Vereinzelt könnten Glassplitter aus dem Mahlwerk fallen. Die Produkte können in allen Lidl-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis wird erstattet.



Es geht um das Produkt "Kania Glas-Keramikmühle" für Pfeffer beziehungsweise Meersalz.



Verkauft wurden die Gewürzmühlen in Lidl-Filialen in Bayern, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen.