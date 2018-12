In Madrid hat am Abend das 41. Europäische Jugendtreffen der christlichen Gemeinschaft von Taize begonnen.

Bis kommenden Dienstag werden rund 15.000 Jugendliche aus ganz Europa erwartet. In einem Grußwort an die Teilnehmer betonte der Prior der ökumenischen Gemeinschaft, Frere Alois, den Wert der Gastfreundschaft. Sie sei ein "Zeichen der Hoffnung" und spreche sowohl Christen, Andersgläubige und Nichtglaubende an. Auch mit Blick auf Flüchtlinge und Einwanderer sei Gastfreundschaft wichtig. Menschen aus anderen Ländern zu begegnen, trage dazu bei, die eigenen Wurzeln und die eigene Identität besser zu verstehen.



Die Gemeinschaft steht für eine Aussöhnung zwischen den Konfessionen, für europäische Verständigung und einen einfachen Lebenswandel.