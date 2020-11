Der Begriff "Quotenfrau" hat oft einen negativen Beiklang.

Das wollen 40 Frauen in hohen Positionen ändern. In einem vom Magazin "Stern" verbreiteten Video sprechen sie den Satz "Ich bin eine Quotenfrau" aus, um damit "mit einem Tabu zu brechen". Ziel ist es laut der Zeitschrift, dass Frauen diesen Satz künftig selbstbewusster aussprechen. Denn durch die jüngsten Beschlüsse der großen Koalition wird es künftig mehr Quotenfrauen in den Vorständen von Unternehmen geben.



Zu den 40 Frauen gehören unter anderem Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, Familienministerin Giffey, Linken-Chefin Kipping, die Komikerin Carolin Kebekus, Ex-Siemens-Personalvorständin Janina Kugel und die Schauspielerin Maria Furtwängler. Manche der beteiligten Frauen sind selbst durch eine Quote an einen Job gekommen, andere wollen ihre Solidarität ausdrücken. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen sagt in dem Video: "Ich bezeichne mich als Quotenfrau, weil ich aus persönlicher Erfahrung weiß, dass die Veränderung zum Besseren nicht von selbst kommt."



Ein wenig erinnert die Aktion an die Aufsehen erregende Schlagzeile "Wir haben abgetrieben!", die im Jahr 1971 auf dem Titel des "Stern" erschien. Bei der von der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer initiierten Aktion bekannten sich damals hunderte Frauen zu einem Schwangerschaftsabbruch, um gegen die Strafbarkeit der Abtreibung Stellung zu beziehen.

