In Deutschland sind weiter wenige Führungspositionen in öffentlichen Unternehmen mit Frauen besetzt.

Laut einer Studie der Universität Friedrichshafen lag der Anteil von Top-Managerinnen auf kommunaler Ebene bundesweit bei 19,3 Prozent. Das sei ein Anstieg von 1,3 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr. Die meisten Frauen stehen demnach im hessischen Offenbach an der Spitze, die Quote beträgt hier rund 55 Prozent. Es gebe aber auch Städte mit gar keiner weiblichen Führungskraft wie etwa Braunschweig oder Flensburg.

Im Osten fast doppelt so viele Frauen

Große Unterschiede gibt es zwischen den alten und den neuen Bundesländern. In Ostdeutschland sind den Angaben zufolge fast doppelt so viele Frauen im Vorstand kommunaler Unternehmen wie in Westdeutschland.



Besonders häufig seien Frauen in Führungspositionen in den Bereichen Zoologische Gärten, Landschaftspflege und Naturschutz sowie Gesundheit und Soziales. Deutlich geringer sei der Anteil zum Beispiel bei Banken, in Stadtwerken oder in der Abfall- und Entsorgungswirtschaft.



Die Wissenschaftler der Universität Friedrichshafen hatten die Führungsetagen von beinahe 1.500 kommunalen Firmen in 69 Städten untersucht. Verglichen wurden Stadtstaaten, Landeshauptstädte und die vier größten Kommunen je Bundesland.