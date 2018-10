Australien streicht eine umstrittene Zusatzsteuer auf Tampons. Frauenverbände hatten jahrelang gegen die aus ihrer Sicht "sexistische" Regelung gekämpft.

Die Steuer galt seit dem Jahr 2000 für Tampons und andere Hygieneartikel für Frauen. Bisher wurden diese Produkte mit zehn Prozent zusätzlich besteuert, weil sie als Luxusgüter galten. Dagegen waren Kondome, Sonnencreme oder auch das Potenzmittel Viagra bereits von der Steuer ausgenommen.



Die australische Frauenministerin Kelly O'Dwyer sagte, sie sei sehr zufrieden, dass die ungerechte Steuer endlich abgeschafft werde. Millionen von Frauen würden davon profitieren. Vor drei Jahren war die Abschaffung noch gescheitert, weil der australische Staat nicht auf die Einnahmen verzichten wollte. Sie lagen zuletzt bei rund 20 Millionen Euro pro Jahr.



Auch in vielen anderen Ländern wird darüber diskutiert, Steuern auf Hygieneartikel für Frauen abzuschaffen oder zumindest zu senken. Kenia und Kanada haben Tampons und Binden vollständig von der Mehrwertsteuer befreit. Großbritannien und Frankreich haben den Steuersatz für solche Produkte zumindest gesenkt.



In Deutschland gilt für Tampons und andere Hygieneartikel für Frauen immer noch der normale Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent. Für sogenannte "notwendige Produkte" gilt in Deutschland eigentlich schon seit den 60er-Jahren ein verminderter Steuersatz von sieben Prozent. Binden und Tampons fallen allerdings nicht unter diese Regel, dafür aber Kaffee, Kartoffeln oder Schnittblumen.