Das Bundesarbeitsgericht hat den Auskunftsanspruch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gestärkt, wenn sie eine ungerechte Bezahlung vermuten.

Das Gericht in Erfurt gab einer freien Reporterin Recht, die vom ZDF wissen will, wie viel ihre männlichen Kollegen für dieselbe Tätigkeit erhalten. Die Richter entschieden, der Auskunftsanspruch nach dem Entgelttransparenz-Gesetz sei nicht auf Festangestellte beschränkt. Vielmehr sei der Begriff Arbeitnehmer weit auszulegen. Der konkrete Fall wurde an das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg zurückverwiesen.



Nach dem Gesetz haben Beschäftigte in Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern das Recht, zu erfahren, welches mittlere Einkommen den Kolleginnen oder Kollegen des anderen Geschlechts in vergleichbarer Position gezahlt wird.



(Az: 8 AZR 145/19)