Die CSU im Bundestag will offenbar mehr für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie für die Gleichberechtigung tun.

Darüber berichtet die Zeitung "Die Welt". Demnach fordert die CSU-Landesgruppe in einem Strategiepapier eine feste Frauenquote in Dax-Unternehmen. Die Frauenquote solle eingebettet sein in ein Gesamtkonzept für Frauen, das von flexibleren Arbeitszeiten bis zur deutlichen Besserstellung von Alleinerziehenden reicht. Darüber hinaus will die CSU die Zahl der sogenannten "Vätermonate" bei der Elternzeit von zwei auf vier Monate verdoppeln. Wie die Zeitung weiter berichtet, sei das Papier mit CSU-Chef Söder abgesprochen.



Weiterhin plane die Partei Änderungen im Steuerrecht. Home-Office-Kosten wie Strom, Telefon und Internet sollen durch eine Home-Office-Pauschale von bis zu 600 Euro pro Jahr steuerlich gefördert werden. Auch bei der Kinderbetreuung solle steuerlich eine Besserstellung erfolgen.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.