Die Europäische Zentralbank will ihren Frauenanteil in den nächsten Jahren erhöhen.

Wie die EZB mitteilte, soll bis 2026 ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen den Geschlechtern erreicht werden. Bis dahin will die Bank den Frauenanteil je nach Ebene auf 40 bis 51 Prozent erhöhen. Mindestens die Hälfte aller neuen und offenen Positionen soll mit Frauen besetzt werden. Den Angaben zufolge peilt die EZB für das höhere Management einen Anteil von 40 Prozent an, Ende 2019 waren es fast 31 Prozent.



Präsidentin Lagarde sagte, ein ausbalanciertes Geschlechterverhältnis solle jetzt die Norm werden statt eine später zu erkämpfende Revolution. Sie ist die erste Frau an der Spitze der EZB.