Bundesfamilienministerin Giffey hat ein Projekt für mehr Frauen in Führungspositionen bei zivilgesellschaftlichen Organisationen gestartet.

Wie das Ministerium in Berlin mitteilte, wird dazu eine weitere Studie in Auftrag gegeben, die den Frauenanteil genauer untersucht. Die Regierung fördert das Projekt mit rund 690.000 Euro. In einer ersten Untersuchung wurde deutlich, dass Nichtregierungsorganisationen und Stiftungen zwar zu etwa 70 Prozent Frauen beschäftigen. Aber nur rund ein Drittel der Positionen in Leitungs- und Kontrollgremien waren mit Frauen besetzt.