Das Gendern im Alltagsdeutsch ist zu einem Konfliktthema geworden. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat sich nun positioniert - mit Differenzierungen, die Gendersternchen und Doppelpunkt-Konstruktionen kritisch sehen. Erst vor kurzem hatte eine Umfrage von "Welt am Sonntag" ergeben, dass knapp zwei Drittel der Befragten die Gendersprache ablehnen.

Die Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) sagt "Ja zum Gendern", wenn es verständlich, lesbar und regelkonform ist. Sie empfehle etwa Paarformeln, Klammer- oder Schrägstrichschreibungen, Partizip- oder Ersatzformen, teilte die Organisation in Wiesbaden mit.



Allerdings: Der GfdS-Vorsitzende Peter Schlobinski hält Gendersternchen und Genderdoppelpunkte, etwa im Schriftverkehr von staatlichen Stellen und an Universitäten, nicht für gedeckt mit den in Deutschland geltenden Rechtschreibregeln. "Für die offizielle Schreibung in Institutionen, Verwaltungen, Schulen, Universitäten haben wir den Rechtschreibrat", sagte der Sprachwissenschaftler dem Berliner "Tagesspiegel".

Widersprüchliche Formen

Wenn jeder von der Norm abweiche, und "wir haben in Hannover den Stern, in Lübeck den Doppelpunkt, dann führt das zu einer nicht vereinheitlichten Rechtschreibung", sagte Schlobinski in dem Interview. Dies sei "einfach nicht mit dem Auftrag, den die Kultusministerkonferenz dem Rechtschreibrat gegeben hat", gedeckt. Schreibungen etwa mit dem Sternchen führten "zu vielen sinnlosen und linguistisch widersprüchlichen Formen".

CDU-Politiker dagegen

Auch aus politischer Ecke kam zuletzt deutlicher Widerspruch. Hamburgs CDU-Chef Christoph Ploß hatte sich zuletzt sogar für ein Verbot der Gendersprache bei staatlichen Stellen eingesetzt. Von Beamten, Lehrkräften und Dozenten erwarte er, dass sie im Dienst gültige Regeln und Normen nicht einfach willkürlich veränderten. Deshalb sei für staatliche Stellen ein Gesetz nötig. Auch der CDU-Spitzenpolitiker Friedrich Merz hat in Interviews deutlich erkennen lassen, was er vom Gendern hält: nichts.



Allein sind die beiden CDU-Politiker damit nicht. Die Zeitung "Welt am Sonntag" hat gerade eine Umfrage veröffentlicht, derzufolge 65 Prozent der Befragten Formulierungen wie "Zuhörende" statt "Zuhörer" und die Nutzung des großen Binnen-I ("WählerInnen") in der Schriftsprache ebenso ablehnen wie die gesprochene Kunstpause vor der zweiten Worthälfte ("Pendler_innen"). Das Blatt berief sich auf eine Erhebung von Infratest Dimap. Insgesamt hätten Frauen eine "geschlechtergerechte" Sprache positiver als Männer beurteilt, doch auch hier sei die Ablehnung von 52 auf 59 Prozent gestiegen, hieß es.

Genus-System aus dem Spätindogermanischen

Der GfdS-Geschäftsführer Schobinski erläuterte, das Drei-Genus-System im Deutschen - also Maskulinum, Femininum, Neutrum - habe sich bereits im Spätindogermanischen etabliert. "Und das steht sozusagen quer zu der Frage, ob ich intersexuelle, queere und andere Personen mitbezeichne oder nicht." Das sei im Genussystem nicht abgebildet. "Also Genus auf der einen Seite und Sexus und Gender auf der anderen Seite - das ist in verschiedenen Punkten nicht miteinander kompatibel", sagte Schlobinski. Es gehe hier daher im Kern um gesellschaftliche Auseinandersetzungen - und dahinter stünden Machtkämpfe.

Petra Gerster: Generisches Maskulinum veraltet

Mit Machtkämpfen kennt sich die gerade aus dem Dienst der "heute"-Redaktion geschiedene Journalistin Petra Gerster aus. Sie hat in der Frage einen klaren Standpunkt. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte Gerster, das generische Maskulinum sei heute veraltet. Es bilde unsere Wirklichkeit nicht mehr ab, sondern diskriminiere Frauen. Gendern bedeute, Frauen auch sprachlich sichtbar zu machen. Wie ihre ARD-Kollegin Anne Will war auch Gerster zu einem anderen Sprachgebrauch vor der Kamera übergegangen. Nach Substantiven machte sie eine Pause, um auch die weibliche Wortform zu nennen.

