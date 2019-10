Die Gleichstellung der Geschlechter verbessert sich in der EU, wenn auch langsam.

Wie aus dem jüngsten Gleichstellungsindex des Europäischen Instituts für Gleichstellungsfragen EIGE hervorgeht, erhöhte sich die Bewertung der EU gegenüber 2017 um einen Punkt und liegt nun bei 67,4 Prozent. 100 Punkte wären der Idealzustand. Spitzenreiter innerhalb der Europäischen Union ist Schweden mit mehr als 83 Punkten. Auf den letzten Plätzen liegen Griechenland und Ungarn mit unter 52 Punkten. Deutschland bewegt sich im Mittelfeld mit knapp 67 Punkten. Insgesamt ist der Index in den vergangenen 15 Jahren um fünf Punkte angestiegen.



Die zuständige EU-Kommissarin Jourová sagte, Geschlechterungleichheit hindere Europa an der Entfaltung seines vollen Potenzials. Als Schwerpunkt für eine Verbesserung nannte sie Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wie zum Beispiel Elternurlaub. Darauf hätten in der EU 28 Prozent der Frauen und 20 Prozent der Männer keinen Anspruch.