Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther hat seine Partei, die CDU, aufgefordert, in ihrem Statut eine Frauenquote von der Hälfte aller Ämter und Mandate zu verankern.

Die bisherige Empfehlung, Frauen ein Drittel der Positionen einzuräumen, reiche nicht aus, sagte Günther der "Rheinischen Post". Auch in der CDU müsse in jedem Fall eine Frau auf jeden zweiten Platz kommen. Die Parteiführung solle darauf hinwirken, dass dies auch bei der Nominierung der Direktkandidaten in den Wahlkreisen berücksichtigt werde.



Günther kritisierte außerden den Umgang mit der Parteivorsitzenden Kramp-Karrenbauer. Kein Mann wäre als neuer Verteidigungsminister ähnlich scharf kritisiert worden wie sie. Kramp-Karrenbauer wird heute Mittag in einer Sondersitzung des Bundestags in ihrem neuen Amt vereidigt.