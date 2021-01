Das Bundeskabinett hat eine verbindliche Frauenquote in der Geschäftsleitung größerer Unternehmen beschlossen.

Der Gesetzentwurf sieht vor, dass in Vorständen börsennotierten und paritätisch mitbestimmten Firmen mit mehr als drei Mitgliedern mindestens ein Mitglied eine Frau sein muss. Für Unternehmen mit einer Mehrheitsbeteiligung des Bundes gilt dies bereits bei mehr als zwei Mitgliedern in der Geschäftsleitung.



Justizministerin Lambrecht hatte die im Koalitionsausschuss gefundene Vereinbarung als großen Erfolg für die Frauen in Deutschland bezeichnet. Kritik kam allerdings vom Wirtschaftsflügel der Union. Den Grünen geht der Gesetzentwurf nicht weit genug.

