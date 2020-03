Bundeskanzlerin Merkel hat die Wirtschaft aufgerufen, mehr Führungspositionen mit Frauen zu besetzen.

Trotz einiger Fortschritte bleibe die Gleichberechtigung eine große Aufgabe, sagte Merkel in ihrer wöchentlichen Videobotschaft. Vor allem bei kleinen und mittleren Unternehmen gebe es noch Nachholbedarf. Der Bund wolle in dieser Hinsicht Vorbild sein, so die Kanzlerin. Dort sollten bis 2025 alle Gremien paritätisch mit Frauen und Männern besetzt sein. Die Bundesregierung plane dazu ein weiteres Gesetz, das für die Besetzung von Führungspositionen bei staatlichen Unternehmen gelten solle.