Bundeskanzlerin Merkel hat mehr Anstrengungen gefordert, Benachteiligungen von Frauen zu beseitigen.

Nach wie vor gebe es in vielen Bereichen eine ungleiche Bezahlung von Männern und Frauen, sagte Merkel in Berlin. Nur eine Gesellschaft, die Gleichberechtigung lebe, könne eine gerechte Gesellschaft sein. Zugleich verwies Merkel darauf, dass man mit einem Frauenanteil von 31 Prozent im deutschen Bundestag nicht zufrieden sein könne. Die Quoten für Frauen seien wichtig gewesen. Ziel müsse die Parität sein.



Bundesfamilienministerin Giffey erklärte, für die Frauenrechte müsse weiter gestritten werden. So sollten etwa die sozialen Berufe aufgewertet werden. Giffey und Merkel hatten sich bei einem Festakt zum 100. Jahrestag des Frauenwahlrechts in Deutschland geäußert.