Eine weltweit durchgeführte Studie der UNO zeigt, dass Vorurteile gegenüber Frauen nach wie vor weit verbreitet sind.

Demnach sind global 91 Prozent der Männer und 86 Prozent der Frauen in bestimmten Punkten voreingenommen. Sie waren zum Beispiel der Meinung, dass eine Universitätsausbildung für Männer wichtiger sei als für Frauen oder dass Männer in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit eher Arbeit verdienten. Mehr als ein Viertel der Männer und Frauen hält es laut Studie für gerechtfertigt, dass ein Mann seine Frau schlägt, fand der "Gender Social Norms Index" des UNO-Entwicklungsprogramms (UNDP) heraus.



Auf der Grundlage von Daten von mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung stellte der Index einige Fortschritte in punkto Gleichberechtigung fest. So stieg der Anteil der Mädchen, die zur Schule gingen, und die Müttersterblichkeit ging zurück. UNDP-Direktor Steiner gab das Ziel aus, Vorurteile zu bekämpfen - durch Aufklärung, Sensibilisierung oder auch indem man Frauen ermutige, in männlich dominierte Arbeitsbereiche einzutreten.