In ihrem Kampf für Gleichberechtigung haben die US-Fußballerinnen angekündigt, vor Gericht zu ziehen.

Nachdem das Nationalteam im Juli den vierten Weltmeistertitel gewonnen hatte, waren neue Gespräche mit dem Verband gestartet. Die Frauen wollen genau so viel Geld bekommen, wie ihre männlichen Kollegen. Sprecherin Molly Levinson sagte jetzt: Wir sind voller Hoffnungen in die Verhandlungen gegangen, mussten aber feststellen, dass der Verband an seinen diskriminierenden Konditionen festhalten will.



Der Verband argumentierte, dass die Weltmeisterinnen in den letzten Jahren insgesamt sogar mehr Geld bekommen hätten als die männlichen Nationalspieler. Das liegt den Frauen zufolge aber schlicht und ergreifend daran, dass sie erfolgreicher sind und deshalb mehr Preisgelder bekommen.