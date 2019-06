Im kanadischen Vancouver beraten rund 8.000 Delegierte aus 165 Ländern über die Gleichstellung von Frauen und Männern.

Es handelt sich nach Angaben der Organisatoren um die weltweit größte Konferenz zu diesem Thema. Kanadas Premierminister Trudeau warnte zur Eröffnung, die Bemühungen um Gleichberechtigung würden wieder in Frage gestellt. Politiker gäben dem Druck auch aus den Sozialen Medien nach und plädierten dafür, die hart erkämpften Siege in Sachen Frauenrechte wieder rückgängig zu machen. Kenias Präsident Kenyatta versprach deutliche Verbesserungen für Frauen und Mädchen in seinem Land, unter anderen besseren Zugang zu Schulen und ein Ende der weiblichen Genitalverstümmelung bis 2020.



Die Konferenz mit dem Namen "Women Deliver" dauert noch bis Donnerstag. Sie kann auch online verfolgt werden.