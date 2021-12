In Chile wird die gleichgeschlechtliche Ehe nach jahrelangen Kunstaktionen wie hier vor dem Präsidentenpalast nun zum Gesetz (picture alliance / AP Photo / Esteban Felix)

Beide Parlamentskammern des Landes billigten eine entsprechende Initiative mit großer Mehrheit. Die Regierung ist nun aufgefordert, ein Gesetz auszuarbeiten. Bislang konnten Homosexuelle in Chile lediglich eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingehen. Der Entscheidung war ein jahrelanger Streit vorausgegangen. Auch der ultrarechte Präsidentschaftskandidat Kast gilt als entschiedener Gegner. Er tritt am 19. Dezember in einer Stichwahl gegen den linken Kandidaten Boric an.

In Südamerika sind gleichgeschlechtliche Ehen in Brasilien, Kolumbien, Argentinien und Uruguay legal.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.