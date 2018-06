Nachdem der Bundestag am 30. Juni letzten Jahres das Gesetz "Ehe für alle" verabschiedete, können Lesben und Schwule jetzt genauso heiraten wie heterosexuelle Paare. Damit haben gleichgeschlechtliche Paare beispielsweise bei der Erbschaftssteuer, beim Ehegattensplitting und beim gemeinsamen Besitz gleiche Rechte wie heterosexuelle Eheleute. Und auch dies ist wichtig: Dieter M., bislang verpartnert:

"Nur ein ganz einfaches Beispiel: Wenn ich mich bei einem Arbeitgeber bewerben sollte, dann muss ich ja in meinen Lebenslauf reinschreiben: 'verpartnert, verheiratet, verwitwet', was auch immer. Und wenn ich verpartnert eben reinschreibe, oute ich mich direkt, ohne dass ich das vielleicht will."

Eingetragene Lebenspartnerschaften bleiben gültig

Grundsätzlich bleiben die bisher abgeschlossenen Lebenspartnerschaften gültig. Allerdings ist es jetzt nicht mehr möglich, neue abzuschließen. Und Paare, die aus ihrer Partnerschaft eine Ehe machen wollen, müssen das aktiv angehen. Klaus Jetz, Geschäftsführer des Lesben-und Schwulenverbandes Deutschlands:

"Also eine eingetragene Lebenspartnerschaft wird nicht automatisch zur Ehe. Es braucht dafür noch einen Verwaltungsakt, wenn man so will, oder eine neue Eheschließung im Standesamt."

Zwei Szenarien sind für verpartnerte Paare jetzt möglich. Erste Möglichkeit: Diese Paare können durch einen einfachen Verwaltungsakt ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. Die zweite Möglichkeit ist etwas feierlicher: ganz regulär standesamtlich heiraten. Die Verwaltungsgebühren sind dabei regional unterschiedlich. Umwandlung kosten circa 15 Euro, Eheschließungen rund 50 bis 100 Euro.

Adoptionsrecht geregelt

Ein Recht, das das neue Gesetz bringt, sei besonders wichtig. Klaus Jetz:

"Damit wurde auch das gemeinsame Adoptionsrecht geregelt."

Bislang durften Schwule oder lesbische Paare Kinder nämlich nicht gemeinsam adoptieren. Das ist erst durch die Ehe für alle möglich. Eine völlige Gleichstellung bringt das Gesetz allerdings doch nicht:

"Der einzige Unterschied, der jetzt noch besteht, betrifft das Abstammungsrecht. Also Kinder, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften geboren werden – zwei Frauen, die in Ehe leben und ein Kind wird geboren – müssen den Umweg gehen über die Stiefkindadoption, während in klassischen Ehepaaren Mann und Frau, der Vater automatisch als Vater anerkannt wird, auch wenn er nicht der biologische Vater ist."

Bis eine Adoption geregelt ist, kann es bis zu einem Jahr dauern. Und als diskriminierend empfinden Betroffene nach wie vor dies:

"Und da wird dann auch gefragt von den Jugendämtern, von den Jugendgerichten, von den Familiengerichten werden viele Fragen gestellt."

Totes Gesetz

Fazit: Grundsätzlich bleiben alle eingetragenen Lebenspartnerschaften zwar auch weiterhin gültig. Trotzdem empfiehlt der Lesben- und Schwulenverband allen betroffenen Paaren ihre Partnerschaft in eine Ehe umzuwandeln. Denn nun droht das Partnerschaftsgesetz über kurz oder lang zu einer Art "totem Gesetz" zu werden. Der Grund: Durch für Eheleute vorteilhafte gesetzliche Änderungen zum Beispiel im Steuer- oder beim Erbrecht könnten Nachteile für lediglich verpartnerte Paare entstehen.