Eine gleichgeschlechtliche Ehe (imago / Christine Roth)

Dafür stimmte eine Mehrheit der zuständige Generalsynode in London. Die obersten Bischöfe erklärten in einer gemeinsamen Stellungnahme, die Church of England werde erstmals öffentlich, freudig und ohne Vorbehalte gleichgeschlechtliche Paare in der Kirche empfangen. Bis dahin sei es ein langer Weg gewesen. Die Generalsynode hatte in der Abstimmung anerkannt, dass die Kirche es lange versäumt habe, Angehörige sexueller Minderheiten willkommen zu heißen. Die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare ist allerdings ein Kompromiss. Kirchliche Eheschließungen bleiben ihnen weiterhin verwehrt.

Diese Nachricht wurde am 09.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.